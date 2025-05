A- A+

Náutico Náutico detalha situação de lesionados e confirma três baixas para jogo com ABC O zagueiro Rayan aguarda resultado de exame para saber se poderá ajudar o clube no final de semana

Em entrevista coletiva concedida na tarde desta terça-feira (27) pelo vice-presidente médico, Múcio Vaz, e pelo executivo de futebol Edgard Montemor, o Náutico atualizou a situação dos jogadores que estão entregues ao departamento médico alvirrubro.

Além de confirmar as ausências de Arnaldo, Rayan e Bruno Mezenga para os próximos jogos, o doutor Múcio Vaz ainda detalhou a situação e Paulo Sérgio e de Kayon, que seguirão sendo baixas para o técnico Hélio dos Anjos. Ao lado de Mezenga, a dupla só deve retornar contra o Bahia, pela Copa do Nordeste, em 07 de junho.

"Paulo Sérgio teve uma lesão grau 2 no reto femural no dia 13, está com duas semanas hoje. A gente estava, inclusive, com a expectativa dele jogar, só que aliado a esses problemas, estamos com um problema de virose no clube. A gente está trabalhando no limite da recuperação do atleta, ele pega virose e vai para casa. Primeiro, ele não faz a fisioterapia e, segundo, ele vai desidratar, porque tem tosse, diarreia", explicou Vaz.

"Kayon teve uma lesão menor, só que tem uma semana. Tem oito dias hoje, ainda é pouco. Acredito que para o jogo com o Bahia ele vai estar à disposição. Bruno Mezenga teve uma lesão grau um, no bíceps da coxa direita, e Arnaldo uma lesão grau dois no bíceps da coxa esquerda. O grau um é ao redor de dez a 15 dias. O grau dois, duas a três semanas em média", seguiu o médico.

Em relação a Rayan, que também saiu machucado contra a Ponte Preta, Múcio Vaz salientou que ainda aguarda o resultado. Na última segunda (26), o zagueiro foi liberado para acompanhar o nascimento do filho.

No caso de Vinícius, apesar do técnico Hélio dos Anjos garantir que o camisa 7 estará presente contra o ABC, no próximo jogo da Série C, o departamento médico alvirrubro adotou cautela. O jogador seguirá sendo acompanhado nos treinamentos ao longo da semaa.

