Série C Náutico leva gol nos acréscimos e empata com a Ponte Preta no quadrangular de acesso da Série C Resultado complica a vida do Timbu na busca pela conquista do acesso à Série B

Balde de água fria. O Náutico voltou a enfrentar a Ponte Preta neste sábado (27) e empatou por 1 a 1 na quarta rodada do quadrangular do acesso da Série C, no Moisés Lucarelli, em Campinas.



Com desfalques importantes, o Timbu saiu na frente do placar, com gol de pênalti marcado por Bruno Mezenga aos 25 minutos do segundo tempo, e acabou com a sequência de dois jogos sem vencer.

No entanto, o roteiro não foi da forma que o técnico Hélio dos Anjos gostaria. Os três pontos pareciam encaminhados até os acréscimos, mas os alvirrubros viram a Macaca igualar o placar com cabeceio de Miguel.

Com o resultado, o Timbu precisa somar pontos para seguir vivo na luta pela conquista da vaga na segunda divisão do ano que vem.

Invicta, a Ponte Preta é a primeira colocada do Grupo B, com 10 pontos, já o Náutico está na terceira posição, com 4. A próxima partida será contra o Guarani no próximo sábado (4), às 17h, no Brinco de Ouro, também em Campinas.

O jogo

Em menos de um minuto de partida, o torcedor alvirrubro teve um susto. Com bola que bateu na zaga do Náutico, configurando um possível pênalti. Para a sorte do time de Hélio dos Anjos, o juiz mandou seguir o jogo normalmente.

Aos 6 minutos do primeiro tempo, Lucas Cardoso cruzou na área pela esquerda e sobrou para Bruno Mezenga, que bateu desequilibrado para a defesa de Diego Silva.

Com a necessidade de obter um resultado positivo, o Náutico cometeu alguns erros e fez um começo de partida atrapalhado.

Atrapalhado, o Timbu encontrou dificuldades para finalizar com perigo contra o gol da Ponte Preta. Mesmo assim, seguiu trocando passes e buscando.



Aos 18, Wenderson chutou de fora da área e obrigou outra grande defesa do goleiro adversário.



Aos 25, a Macaca teve a sua primeira grande chance no jogo. Na entrada da área, um chute forte de Léo Oliveira, que voltou de lesão, parou nas mãos de Muriel.

Minutos depois, Igor Fernandes recebeu um belo passe na pequena área, mas foi desarmado por Léo Oliveira.

A Ponte voltou a assustar com lançamento de Elvis para Toró, que bateu de primeira para a defesa do arqueiro alvirrubro.

Lucas Cardoso ainda arriscou de fora da área e passou perto do ângulo esquerdo de Diogo Silva, que se esticou para pegar a bola.

Sem chances chances claras para os dois lados, o primeiro tempo terminou sem gols no Majestoso.



Segundo tempo

A segunda etapa começou com mais pressão por parte da Ponte Preta, que buscou o jogo diferentemente dos primeiros 45 minutos.

A Macaca apareceu com cruzamento de Luiz Felipe para Toró, mas a defesa do Náutico afastou.

Aos 14, Kevyn voltou a oferecer perigo e cabeceou perto da trave alvirrubra.

Aos 19 minutos, veio a jogada que originou o gol dos pernambucanos. Hélio cortou para o meio e finalizou, mas a bola bateu no braço de Léo Oliveira.

O lance precisou de revisão do VAR e o pênalti foi marcado a favor do Náutico.

A esperança para o time pernambucano na briga pelo acesso saiu dos pés de Bruno Mezenga.

Com batida tranquila no canto esquerdo de Diogo Silva, o camisa 80 do Timbu abriu o placar no Moisés Lucarelli.







Após o 1 a 0, a Ponte passou a aparecer mais na partida e apertou a marcação, forçando uma sequência de faltas perigosas na área alvirrubra.

Com rebote de Diego Tavares, a Macaca chegou mais perto do empate, mas a bola parou na zaga do Náutico.

Aos 38, Serginho bateu outra falta fechada na área, que foi em direção ao gol, mas a defesa tirou para longe.



Vitinho quase ampliou para o Náutico com um chute que bateu na travessão. Lance que poderia ter mudado a história da partida.

O balde de água fria veio durante o segundo dos 10 minutos de acréscimos.

Serginho recebeu na esquerda, tirou da marcação e cruza na área para Miguel. O jovem da base da Ponte cabeceou no canto e deixou tudo igual, deixando um gosto amargo na torcida alvirrubra.

O Timbu ainda tentou com belo chute de Vitinho e a bola parou na barra alvinegra. Igor Fernandes também fez cruzamento pela esquerda, mas não teve sucesso na finalização.

Sem mais tempo para reagir, o Náutico saiu de Campinas com apenas um ponto e precisa secar o Guarani, que enfrenta o Brusque ainda neste sábado (27).





Ficha técnica



Ponte Preta 1

Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur (Kevyn); Rodrigo Souza (Diego Tavares), Luiz Felipe, Léo Oliveira (Miguel) e Elvis (Serginho); Toró (Gustavo Teles) e Bruno Lopes. Técnico: Marcelo Fernandes.

Náutico 1

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Índio (Rayan) e Igor Fernandes (Raimar); Wenderson (Igor Pereira), Vitinho, Lucas Cardoso (Auremir), Hélio Borges, Bruno Mezenga e Igor Bolt (Kelvin). Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Moisés Lucarelli (Campinas/SP)

Horário: 17h

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa e Thiago Filemon (ambos do RJ)

VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)

Gols: Bruno Mezenga (24’ do 2T), Miguel (47' do 2T)

Cartões amarelos: Artur, Rodrigo Souza, Diego Tavares (PON); Igor Bolt, Vitinho, Rayan (NAU)

