Náutico leva vantagem em confrontos de mata-mata contra o Salgueiro

Prestes a se enfrentar pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano 2023, na quarta (5), nos Aflitos, Náutico e Salgueiro já travaram embates de mata-mata da competição em anos anteriores. Por duas vezes, ambas na semifinal, as equipes duelaram por vaga na decisão. No fim, os alvirrubros sempre saíram comemorando.



A primeira foi em 2014. No jogo de ida, no Cornélio de Barros, vitória do Salgueiro por 2x0, com gols de Everton e Kanu. Na volta, o Náutico ganhou por 1x0, com Vinícius balançando as redes. Como no regulamento do Estadual não havia vantagem do saldo de gols, a classificação foi definida nas penalidades. O Timbu avançou ao derrotar o Carcará por 5x3.



Por curiosidade, a outra semifinal do Estadual também teve um cenário parecido. O Santa Cruz venceu o Sport por 3x0 na ida, no Arruda. Na volta, na Ilha do Retiro, o Leão precisou de um triunfo simples por 1x0 para levar o confronto para os pênaltis e, assim, eliminar o rival.





A outra vez em que Náutico e Salgueiro jogaram na fase que antecede a final foi em 2018. Agora, em partida única, na Arena de Pernambuco. Os alvirrubros venceram por 3x2. Luis Eduardo (contra), Ortigoza e Camacho fizeram para o Timbu, enquanto Dadá e Maurício balançaram as redes para o Carcará.



Em 2016, Náutico e Salgueiro ainda disputaram uma decisão de terceiro lugar, com vitória alvirrubra tanto fora de casa, por 1x0, como em seus domínios, por 3x0. De lá para cá, os demais encontros foram em jogos de pontos corridos, tanto no Pernambucano como na Copa do Nordeste e na Série C do Campeonato Brasileiro.



Neste ano, as equipes se enfrentaram nos Aflitos, pela primeira fase, com vitória do Náutico por 2x0, com gols de Anilson e Matheus Carvalho. "O Salgueiro tem suas qualidades, tradição dentro do Campeonato Pernambucano, mas chegamos muito bem preparados para esse confronto", declarou o técnico alvirrubro, Dado Cavalcanti.

