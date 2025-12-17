A- A+

Futebol Becker cita dificuldade em negociação com Liga e impacto do rebaixamento de 2022 Presidente do clube destacou que ausência do Náutico na Série B nos últimos anos atrapalhou acerto com LFU

Leia também

• Hélio lamenta ausência de Paulo Sérgio e Sam na reapresentação do Náutico: "Não pode virar bagunça"

• Náutico retoma trabalhos técnicos de museologia

• Náutico inicia pré-temporada com 20 atletas na reapresentação

Ainda em processo de negociação com a Liga Forte União para a venda de um percentual dos direitos de transmissão, o presidente do Náutico, Bruno Becker, reforçou que o diálogo tem enfrentado dificuldades por conta do período em que os alvirrubros ficaram longe da Série B, após rebaixamento à Série C em 2022.



Negociação

"Temos de pensar grande, mas com os pés no chão. Não adianta fazer loucura e gerar um problema maior do que já temos hoje. Em relação à Liga, continuamos negociando. Não é um cenário simples como foi há três anos. Infelizmente, o rebaixamento de 2022 trouxe uma consequência e afetou a negociação. Estamos agora sentindo os efeitos. Isso é muito claro. Estamos conversando, assim como estamos conversando com a CBF e o mercado. Teremos de fazer um trabalho bem feito para dar suporte orçamentário”, afirmou o presidente.

Há dois anos, o Náutico recebeu uma oferta de R$ 10 milhões para a cessão de 20% dos direitos de transmissão, mas rejeitou a proposta por considerá-la abaixo do ideal. A expectativa dos alvirrubros, para 2026, seria receber algo em torno de R$ 62 milhões. O "poder de barganha" passa pelo retorno do Timbu à Série B.

“Estamos em um momento de novos patrocinadores e isso traz acréscimo financeiro. Agora teremos um calendário mais cheio, com visibilidade. É uma mudança de mentalidade também. Queremos monetizar o clube, ser superavitário. Futebol não tem espaço para romantismo. Deixar isso de lado não é esquecer a história do clube, mas é ser pragmático para gerar resultados esportivos, financeiros e administrativos”, explicou.

Para 2026, o Náutico disputará o Campeonato Pernambucano e a Série B do Campeonato Brasileiro, sem participação na Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Dois torneios que poderiam dar verbas importantes para a sequência da temporada. O Timbu projeta no ano que vem ter uma folha salarial de R$ 2,5 milhões.

Elenco

O Náutico manteve uma série de remanescentes da temporada 2025. São eles o goleiro Muriel, os laterais Luiz Paulo, Arnaldo e Igor Fernandes, os zagueiros Fagner Alemão, Mateus Silva e Índio, os volantes Auremir, Samuel e Wenderson, além dos atacantes Paulo Sérgio, Vinícius, Kayon e Samuel Otusanya.

O clube também acertou diversas contratações para 2026: o goleiro Gaston Guruceaga, os laterais Reginaldo e Yuri, o zagueiro Wanderson, os meias Ramon Carvalho e Dodô e os atacantes Felipe Saraiva, Juninho e Júnior Todinho.

Veja também