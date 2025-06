A- A+

Futebol Náutico liga modo "17 finais" de olho em luta por acesso à Série B Eliminado no Nordestão, Timbu terá foco total na Série C para terminar entre oito primeiros na fase de turno para chegar ao quadrangular

A eliminação do Náutico na Copa do Nordeste fez o clube, agora de maneira oficial, ter o foco inteiramente voltado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Com direito a contagem regressiva para buscar o acesso à Série B, maior objetivo do ano.









"Nós temos 17 jogos, se nós quisermos ser realmente importantes na história do Náutico. São 11 jogos na fase classificatória, e seis na outra fase (quadrangular final). Vamos buscar a classificação na fase de regularidade, e depois nos seis jogos decidir a vida do clube", afirmou o técnico Hélio dos Anjos, após derrota por 3x1 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela última rodada da fase de grupos do Nordestão, que marcou o adeus do Timbu no torneio.

O Náutico é o atual 12º colocado, com nove pontos. Três a menos do que o Ituano, em oitavo e primeiro integrante do G8 que garante lugar no quadrangular. Em compensação, apenas dois acima do Itabaiana, em 17º. Os sergipanos abrem a indesejada lista de equipes que estão na zona de rebaixamento.

Em nove jogos disputados, o Náutico soma duas vitórias, três empates e três derrotas. São oito gols marcados e cinco sofridos. O adversário dos alvirrubros está em sétimo, com 13 pontos, com três triunfos, quatro resultados de igualdade e apenas um tropeço. Balançou as redes 13 vezes e tomou 11.

O próximo jogo do Náutico é no dia 16 de junho, contra o Maringá-PR, nos Aflitos. Confronto que pode marcar o retorno do centroavante Paulo Sérgio, que se recupera de lesão muscular. Também há expectativa para saber se o Timbu já contará com o zagueiro Mateus Silva e o lateral-esquerdo Raimar, reforços que assinaram na semana passada.

Cadastro

Vale citar que, no confronto diante do Maringá, o acesso ao estádio será feito exclusivamente por reconhecimento facial. Para realizar o cadastro, o torcedor deve acessar o site http://captura.futebolcard.com/facial. É preciso adicionar o CPF, nome completo e o mesmo e-mail usado na compra do ingresso.

