Náutico anuncia sócios aptos a votar na eleição para presidente do clube; confira a lista
Ao todo, mais de 4 mil torcedores alvirrubros poderão participar da votação
O Náutico divulgou, nessa quarta-feira (29), a lista de sócios aptos a votar na eleição presidencial do clube, que ocorre no dia 30 de novembro, nos Aflitos, das 8h às 17h.
Ao todo, 4.349 alvirrubros poderão participar da votação para o Executivo. Na lista [confira a íntegra no final do texto], estão torcedores das categorias Patrimonial, Patrimonial Antigo, Contribuinte, Vermelho de Luta, Branco de Paz, Remido, 100% Timba, Emérito, Benemérito e Torcedor Timbu.
Para a eleição, os sócios do Náutico terão duas opções de chapas para votar:
- "Náutico do Futuro", do atual presidente do clube, Bruno Becker, e com o candidato a vice, Ricardo Malta;
- "Náutico Unido", com Pablo Vitório e Gilberto Kabbaz, postulantes a presidente e vice, respectivamente.
A chapa vencedora da eleição comandará o Timbu durante o biênio 2026-2027.
Enquanto não define o próximo presidente, o Náutico vai trabalhando em torno do processo de reformulação do elenco. O goleiro Wellerson, o volante Igor Pereira, o meia Patrick Allan e o atacante Kelvin são alguns dos nomes que não ficam para 2026.
Outros pratas da casa também não serão utilizados, como os atacantes Thalissinho e Kauan Maranhão, emprestados ao ABC e Piauí, respectivamente.
O técnico Hélio dos Anjos, por outro lado, já informou que a permanência no Náutico passa pela manutenção de Becker no cargo de presidente.
