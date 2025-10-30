A- A+

Náutico Náutico anuncia sócios aptos a votar na eleição para presidente do clube; confira a lista Ao todo, mais de 4 mil torcedores alvirrubros poderão participar da votação

O Náutico divulgou, nessa quarta-feira (29), a lista de sócios aptos a votar na eleição presidencial do clube, que ocorre no dia 30 de novembro, nos Aflitos, das 8h às 17h.

Ao todo, 4.349 alvirrubros poderão participar da votação para o Executivo. Na lista [confira a íntegra no final do texto], estão torcedores das categorias Patrimonial, Patrimonial Antigo, Contribuinte, Vermelho de Luta, Branco de Paz, Remido, 100% Timba, Emérito, Benemérito e Torcedor Timbu.

Para a eleição, os sócios do Náutico terão duas opções de chapas para votar:

"Náutico do Futuro" , do atual presidente do clube, Bruno Becker, e com o candidato a vice, Ricardo Malta;

, do atual presidente do clube, Bruno Becker, e com o candidato a vice, Ricardo Malta; "Náutico Unido", com Pablo Vitório e Gilberto Kabbaz, postulantes a presidente e vice, respectivamente.

A chapa vencedora da eleição comandará o Timbu durante o biênio 2026-2027.

Futebol

Enquanto não define o próximo presidente, o Náutico vai trabalhando em torno do processo de reformulação do elenco. O goleiro Wellerson, o volante Igor Pereira, o meia Patrick Allan e o atacante Kelvin são alguns dos nomes que não ficam para 2026.

Outros pratas da casa também não serão utilizados, como os atacantes Thalissinho e Kauan Maranhão, emprestados ao ABC e Piauí, respectivamente.

O técnico Hélio dos Anjos, por outro lado, já informou que a permanência no Náutico passa pela manutenção de Becker no cargo de presidente.

Confira a lista de sócios aptos a votar

Veja também