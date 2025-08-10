A- A+

Futebol Em vitória inédita na história, Náutico vence Londrina por 2x0 e assume vice-liderança da Série C Pela primeira vez, o Timbu consegue, longe de casa, derrotar o time paranaense

Um dia inédito para os alvirrubros comemorarem. Pela primeira vez, o Náutico consegue, longe de casa, vencer o Londrina. Com o resultado 2x0, o Timbu fez a festa no estádio do Café, neste domingo (10), pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os pernambucanos assumiram a vice-liderança momentânea, com 29 pontos.

Na quarta vitória consecutiva e sétima partida sem levar gol, a defesa alvirrubra continua como a melhor de todas as quatro séries do Campeonato Brasileiro e não seria diferente na manhã deste domingo. No primeiro tempo, o ataque deixou a desejar. No segundo, o time pernambucano fez dois gols em menos de 10 minutos.

Primeiro tempo

O Timbu enfrentou o Tubarão com cinco desfalques, sendo três por lesões e dois por cartões. Com sede de jogo, em menos de um minuto, a partida já tinha duas faltas, uma para cada lado. O Náutico iniciou com dificuldade em sair para o jogo enquanto o Londrina conseguiu jogar de forma mais ofensiva.

Aos 17 minutos, o Náutico perdeu uma grande chance de abrir o placar do jogo. Deixando incrédula a torcida e o próprio técnico Hélio dos Anjos.

Na primeira grande finalização a gol da equipe alvirrubra, Raimar chutou forte fora da área, o goleiro Luiz Daniel defendeu espalmando para cima, não conseguiu segurar, a bola voltou ao chão, correu sobre a linha e Bruno Mezenga, de cara para o gol, furou o chute, Igor Bolt também não conseguiu abrir o placar.



Com poucas finalizações, gramado prejudicado e baixas oportunidades reais de gol, o jogo permaneceu truncado ao longo de todo primeiro tempo da partida, que teve quatro minutos de acréscimo.



Segundo tempo

O início do segundo tempo começou mais ofensivo para ambos times, que pareceram com mais ânimo. Aos cinco minutos de jogo, Londrina fez a primeira finalização do segundo tempo da partida, mas foi o Náutico quem abriu o placar.

Aos 18 minutos do segundo tempo, Bruno Mezenga se retratou da chance desperdiçada no primeiro tempo. Ele não só balançou a rede, como o fez de forma belíssima, acertando um golaço no ângulo esquerdo do goleiro Daniel.

Com este gol, o time pernambucano já assumia a vice-liderança da Série C. Mas, de forma perceptível, ao abrir o placar, a confiança chegou ao time alvirrubro que aos 21 minutos do segundo tempo, teve chance de ampliar quando Hélio Borges finalizou e, quase fez o gol, que explodiu na trave.

Aos 26 minutos do segundo tempo, Marco Antônio fez o segundo gol do Náutico, com assistência de Bruno Mezenga. Nome importante nesta tarde, o centroavante cruzou na área e o meia cabeceou a bola ao lado direito do goleiro, ampliando o placar para o Timbu.



Ficha técnica



Londrina 0

Luiz Daniel, Cedric, Yago Lincoln, Wallace, Maurício, Alison, Zé Breno (Robson), Eliel (Caio Rafael), Canela (Thauan), Quirino (Marco Antônio) e João Tavares (Vitinho). Técnico: Roger Silva.



Náutico 2

Muriel, Arnaldo (Marcos Ytalo), João Maistro, Carlinhos, Raimar, Auremir (Rayan), Igor Pereira, Marco Antônio, Igor Bolt (Kayon), Hélio Borges (Wenderson) e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Estádio do Café (Londrina/PR);

Árbitro: Tarcísio Flores da Silva (RN);

Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa e João Henrique Queiroz Da Silva (ambos do RN);

Gols: Bruno Mezenga aos 18 do 2T e Marco Antônio aos 26 do 2T;

Cartão amarelo: Auremir, Hélio Borges (N)

Cartão vermelho: Alison (N)





