A- A+

reforço Náutico: Lucas Cardoso é apresentado destacando polivalência em posições do ataque O meia-atacante pode jogar centralizado ou pelas pontas no setor ofensivo

Com a estreia já feita, o polivalente Lucas Cardoso foi apresentado de forma oficial pelo Náutico nesta quarta-feira (16).

O atleta de 24 anos, que chegou por empréstimo junto ao Cuiabá até o final da temporada, destacou a capacidade de executar diversas funções no ataque e o desejo de jogar pelo Timbu.

Lucas começou a carreira jogando como segundo volante, mas nos últimos anos passou a jogar mais próximo ao gol.

"jogando de ponta, me sinto à vontade, tanto na ponta quanto na meia e, como eu falei da outra vez, eu estou apto para jogar em qualquer posição. O que o treinador precisar, eu vou estar querendo ajudar", disse.

Lucas Cardoso atuou cerca de 20 minutos no empate do Náutico contra o Figueirense. Ele garantiu que está bem fisicamente e pode atuar o jogo inteiro.

"Eu estou numa das melhores fases que já tive [de condicionamento físico], porque vinha treinando no Cuiabá. Fiquei alguns jogos fora, porque estava resolvendo para poder vir para o Náutico. Porém, estou à disposição do treinador, estou tranquilo, o que ele precisar para, eu vou estar apto", enfatizou o jogador.

Lucas Cardoso atuou em 22 partidas pelo Cuiabá na temporada, com um gol e três assistências. O Dourado está no G-4 da Série B, mas o meia-atacante não vê a chegada ao Náutico, na Série C, como um passo para trás.

"Eu não vejo como dar um passo atrás, até porque pela grandeza do Náutico, eu acho que eu dei um salto, e por não estar jogando, eu não esperava, no momento, a oportunidade que eu tive. Eu agradeço a Deus, aqui é o Náutico. É um time que muitos olham de maneira extraordinária. Acredito que foi um propósito de Deus na minha vida. Estou muito feliz e motivado por essa oportunidade e quero muito ajudar o Náutico".

O Náutico segue em preparação para enfrentar o Caxias-RS, líder da terceira divisão, na próxima segunda-feira (21), nos Aflitos. O Timbu precisa do resultado positivo para seguir no G-8 da competição.

Veja também