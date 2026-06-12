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Futebol Náutico: Luiz Felipe é reintegrado após confusão com Felipe Redaelli Jogador pode ficar à disposição para o jogo contra o Novorizontino, domingo, no Jorge Ismael de Biasi

Após ser afastado das atividades do Náutico por conta de uma briga com o meia Felipe Redaelli, o volante Luiz Felipe foi reintegrado ao elenco alvirrubro. O jogador voltou aos treinos e pode ficar à disposição do Timbu para o duelo de domingo (14), perante o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Em compensação, o Náutico não terá o zagueiro Mateus Silva para a partida. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Fortaleza e está suspenso. Sem o defensor, a tendência é que Wanderson seja o titular na zaga ao lado de Betão. Igor Fernandes voltou a ser utilizado na lateral esquerda.

Em compensação, o Náutico terá o retorno do atacante Victor Andrade. O jogador cumpriu suspensão automática diante do Fortaleza e volta a ficar à disposição da equipe. Com o retorno de Vitor, Junior Todinho deve retornar ao banco de reservas. Vinícius e Derek completam o ataque.

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