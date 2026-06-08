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Futebol Náutico: Luiz Felipe se envolve em briga com Felipe Redaelli e pega três dias de suspensão Técnico Guilherme dos Anjos destacou que, após o afastamento temporário, o clube irá definir o futuro do atleta

O volante Luiz Felipe pegou três dias de suspensão no Náutico e não vai entrar em campo diante do Fortaleza, nesta terça-feira (9), no Esporte da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta foi punido após se envolver em uma briga com o meia Felipe Redaelli.

“Realmente ocorreu ontem após o treinamento, em uma brincadeira entre eles dentro das dependências do clube. Tomamos nossas medidas administrativas. Enquanto comando, juntamente com o clube, não admitimos esse tipo de comportamento. Ocorre, faz parte, não somente no contexto do futebol, mas em qualquer lugar. Luiz está fora do jogo, isso eu já posso adiantar. Serão três dias de suspensão”, afirmou.

“Após isso, nós vamos resolver o que vamos fazer. O foco principal tem que ser o jogo e a demonstração de que, dentro do nosso contexto, nós não admitimos esse tipo de atitude entre companheiros”, completou o técnico.



Retorno

Sem Luiz Felipe, a tendência é que o Náutico tenha o retorno do titular Wenderson, que cumpriu suspensão automática no jogo passado, na derrota por 2x0 para o Sport, na Ilha do Retiro. “Wenderson se tornou referência na equipe através do trabalho e do nível de evolução no dia a dia, na vontade de crescer”, elogiou Guilherme.

O Náutico é o quinto colocado da Série B, com 19 pontos. O Fortaleza está em sétimo, com 18.

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