Futebol Náutico: Luiz Paulo admite dificuldade da Série C mas ressalta que é "imprescindível iniciar bem" Jogador também comentou sobre seu retorno pós lesão e sobre a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro

O Náutico segue sua preparação para a sequência da temporada de 2025 e, com o adiamento da partida contra o Bahia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Timbu teve um hiato de quase um mês sem jogos até o início da Série C do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (2), o lateral-esquerdo Luiz Paulo, remanescente da temporada de 2024, falou sobre o benefício de ter mais tempo para se preparar para a competição e também fez uma análise da Série C.

“Está sendo muito importante poder entrosar cada vez mais a equipe. O professor Marquinhos está mostrando também ao pessoal que chegou há pouco tempo. Está sendo importante para corrigir aquilo que a gente errou nesse início do ano. A equipe está evoluindo e, se Deus quiser, vamos estrear fazendo um bom jogo”, iniciou o jogador.

O lateral, que também disputou a Série C na temporada passada pela equipe alvirrubra, destacou a importância do aspecto mental para um bom desempenho no campeonato, que classificou como “difícil”.

“A Série C é um campeonato muito difícil. No passado, a gente não começou bem, fomos pegar o ritmo da competição já do meio para o final. Então, é imprescindível que a gente inicie bem a competição, pontuando o máximo dentro de casa. O Náutico, onde quer que jogue, tem que buscar a vitória. Isso é importante para poder classificar e, depois, pensar no acesso e ir em busca do título, que é o que a gente quer”, pontuou Luiz.

Retorno com vitória

Lesionado na sexta rodada do Campeonato Pernambucano, com uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, o jogador desfalcou o Timbu no Estadual.

Recuperado, ele retornou na partida contra o Vitória-BA, pela Copa do Brasil, que garantiu a classificação do Náutico em Salvador. Luiz Paulo celebrou o retorno e afirmou estar “100%” para a sequência da temporada.

“O sentimento é de felicidade. É sempre uma honra vestir essa camisa pesada que é a do Náutico. Contra o Vitória, pude voltar, entrei ali no segundo tempo e fiquei muito feliz com a minha volta e com a vitória, que é o mais importante. No jogo contra o América-RN, saí no intervalo por conta de uma pancada que levei logo no início do jogo. Consegui terminar o primeiro tempo, mas estava sentindo bastante dor. Mas está tudo bem, estou 100% e pronto para a próxima”, disse.

Estreia na Série C

O Náutico estreia na Série C no dia 12 de abril, sábado, diante do Itabaiana, fora de casa. O horário da partida ainda não foi confirmado.

