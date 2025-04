A- A+

Náutico Náutico anuncia contratação do meia-atacante Marco Antônio Aos 27 anos, jogador reforça a equipe para a disputa da Série C

O Náutico anunciou a contratação de mais um reforço para a Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se do meia-atacante Marco Antônio, que jogou o último Campeonato Paulista pelo Água Santa. O vínculo será válido até o fim da temporada.

Nova contratação na área!



O atacante Marco Antônio é o novo reforço do Timbu para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C! O atleta chega para fortalecer ainda mais o nosso elenco na caminhada rumo ao acesso.



Bem-vindo ao Náutico, Marco! Vamos juntos em busca do… pic.twitter.com/fcXpBEwVoG — Náutico (@nauticope) April 3, 2025

Aos 27 anos, Marco Antônio foi revelado pelo Bahia. Ele ainda passou por equipes como Botafogo, Atlético-GO, Chapecoense e Remo.

A temporada mais goleadora da carreira foi pelo alvinegro carioca, em 2021, com 10 gols em 48 partidas, ajudando o clube a faturar o título da Série B há quatro anos. O atleta ainda tem passagens por Capital-DF, Atlético-GO e Chapecoense.

O novo reforço pode entrar em campo pela primeira vez com a camisa alvirrubra neste sábado (5). O Timbu tem jogo-treino marcado contra o Central, nos Aflitos, sem a presença de público. Pela Série C, o Náutico estreia no dia 11, contra o Itabaiana, fora de casa.

