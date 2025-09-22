A- A+

Mudança Náutico dispensa Marco Antônio antes do fim da Série C O jogador de 25 anos foi afastado nesta segunda-feira (22); atleta assinou pré-contrato com o CRB

Em crise na disputa do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico dispensou, nesta segunda-feira (22), o volante Marco Antônio da equipe.

A decisão acontece após o Náutico sofrer duas derrotas dentro de casa, para Guarani e Ponte Preta.

"O Clube Náutico Capibaribe informa que o atleta Marco Antônio não faz mais parte dos planos da equipe para o restante da temporada. O Clube agradece sua dedicação e deseja sucesso na continuidade de sua carreira", diz a nota publicada.

Marco Antônio estava em sua segunda temporada pelo Náutico. Neste ano, ele atuou em 41 partidas e marcou seis gols.

Na Série C, Marco Antônio era o artilheiro do Náutico com cinco gols marcados.

Crise na relação de Marco Antônio x Náutico

Apesar do bom desempenho na temporada, a relação de Marco Antônio com o Náutico passou a ficar conturbada após o volante assinar um pré-contrato com o CRB.

O jogador de 25 anos será jogador da equipe alagoana a partir da próxima temporada. A decisão de assinar com outro time, enquanto tinha o restante da Série C não pegou bem com a torcida e internamente.



O Náutico segue na disputa pelo acesso à Série B. A equipe está na terceira posição com três pontos. A equipe busca a recuperação neste sábado (27) contra a Ponte Preta, em Campinas (SP).

