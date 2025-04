A- A+

FUTEBOL Náutico anuncia a demissão do técnico Marquinhos Santos Treinador cai após a derrota na estreia da Série C para o Itabaiana

O ciclo do técnico Marquinhos Santos no Náutico chegou ao fim. Na noite desta segunda-feira (14), o clube usou as redes sociais para comunicar a saída do treinador, após a estreia com derrota no Campeonato Brasileiro da Série C. Além de Marquinhos, deixa o Alvirrubro o auxiliar André Caldas.

O Clube Náutico Capibaribe vem a público comunicar o desligamento do técnico Marquinhos Santos e do seu auxiliar André Caldas. Wilson Júnior, auxiliar técnico da casa, comandará os treinos até a contratação de um novo profissional. Desejamos sucesso a ambos na sequência de suas… pic.twitter.com/H0g2oo44XU — Náutico (@nauticope) April 14, 2025

No último domingo (13), o Timbu até saiu na frente do Itabaiana, mas viu os adversários virarem o placar na segunda etapa, em confronto disputado no Mendonção, no interior sergipano. A má atuação da equipe depois de um longo período sem atuar oficialmente foi determinante para a demissão do treinador.

Anunciado em setembro do ano passado pela diretoria, no intuito de participar do planejamento para o ano de 2025, Marquinhos Santos dirigiu o Náutico em apenas 15 partidas. Foram oito vitórias, dois empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de quase 58%.

Sob o comando de Marquinhos Santos, o Náutico foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Pernambucano para o Retrô, nos pênaltis. Na Copa do Brasil, o treinador deixa o time na terceira fase. O Timbu eliminou Santa Cruz-RN e Vitória nas fases anteriores, respectivamente. Já na Copa do Nordeste, em meio às oscilações, o Timbu é o 4º colocado do Grupo B, com oito pontos, e encara o Bahia na última rodada, em Salvador. A data da partida ainda será definida pela CBF.

Até que o próximo treinador desembarque na Rosa e Silva, o elenco alvirrubro será comandado por Wilson Júnior, auxiliar fixo do Náutico. O clube volta a entrar em campo no próximo sábado (19), quando recebe o Botafogo-PB, às 16h, nos Aflitos, pela segunda rodada da Terceira Divisão.

Veja também