Futebol Após classificação, Marquinhos agradece confiança da diretoria em permanência no Náutico Treinador citou que sabia da pressão pela demissão por conta da eliminação no Estadual, mas citou "lealdade" da direção

O Náutico chegou ao Barradão, para enfrentar o Vitória, pela segunda fase da Copa do Brasil, pressionado pelos quatro jogos sem vencer na temporada. Um deles que custou a eliminação nas quartas de final do Campeonato Pernambucano, para o Retrô. Porém, saiu de Salvador com um triunfo por 2x0 que acabou com o jejum de conquistas e colocou os pernambucanos na terceira fase do mata-mata nacional, com premiação de R$ 2,3 milhões.

Após o jogo, o técnico Marquinhos dividiu os méritos da conquista com os atletas e, principalmente, com a diretoria, que o manteve no cargo mesmo após a sequência anterior de resultados ruins.

“Passamos por uma turbulência em função de termos sido eliminados no Estadual, mas mostramos o que é ser Náutico. Com resiliência, um time bem organizado. Os atletas estão de parabéns porque acreditaram, confiaram e executaram aquilo que foi trabalhado. Sabíamos a dificuldade que é jogar contra o Vitória aqui no Barradão. Eu tive a oportunidade de conquistar um título aqui em 2014 com Bahia e sei da atmosfera que é. Nós soubemos jogar o jogo. Acho que taticamente fizemos um jogo equilibrado, mais reativo, mas não sofremos situação de iminência clara de gol”, iniciou.

“Devolvemos ao clube aquilo que nós não teremos no ano que vem, mas devolvemos pelo menos financeiramente o que o clube poderia contar com o orçamento para o ano que vem. Era um compromisso nosso, dos atletas, da comissão com a diretoria. Eu sei que tem essa turbulência, momentos em que espera-se a troca de comando. Bate-se muito no presidente Bruno (Becker), no (Eduardo Granja), no Fábio (Lins), no Edgar (Montemor), mas essas pessoas têm sido leais e corretas com o clube. Quando todos esperavam que eu fosse sair, eles foram fieis, mantiveram o comando. Os atletas também pediram isso”, ressaltou.

Depois dos agradecimentos, foi a vez de Marquinhos pedir um voto de confiança da torcida do Náutico. A equipe volta a campo no dia 18 de março, contra o América-RN, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste.

“Peço ao torcedor que confie, acredite. Não se conquista se não tiver uma continuidade de trabalho de excelência. Espero que ele venha junto conosco. O Náutico é muito grande para estar vivendo seu terceiro ano na Série C. É hora de voltar. Eu acho que essa vitória traz isso, essa mudança de chave, essa energia”, declarou.

