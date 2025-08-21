A- A+

Futebol Voltas de suspensão, mas sem Mateus e Paulo Sérgio: veja como o Náutico pode encarar o São Bernardo Timbu é o vice-líder da Série C do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, e já está classificado ao quadrangular

De olho em assegurar uma das vagas no G4 que dá vantagem de decidir o jogo final do quadrangular do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em casa, o Náutico entra em campo diante do São Bernardo, sábado (23), no Primeiro de Maio, pela 18ª rodada da Série C. Confronto em que o Timbu terá o retorno de peças importantes do time titular.



Após cumprirem suspensão automática diante do Anápolis, o zagueiro Carlinhos e os volantes Auremir e Marco Antônio voltam a ficar à disposição do técnico Hélio dos Anjos. O primeiro deve ocupar o lugar de Rayan. Já Mateus Silva, que iniciou a transição física após se recuperar de lesão, ainda não retornará ao time.



"Na questão do Mateus, eu vou segurar. Acredito que ele vai estar totalmente em condições para o jogo contra o Ituano”, explicou o técnico Hélio dos Anjos.

No meio, Marco Antônio deve ocupar a vaga de Wenderson. Quanto a Auremir, a dúvida é se Hélio vai voltar a atuar com dois volantes mais de marcação ou se vai manter Patrick Allan entre os titulares.

Na frente, o atacante Paulo Sérgio, que se recupera de uma lesão muscular na coxa, também segue fora. Bruno Mezenga será mantido na frente, ao lado de Vinícius e Hélio Borges.

Além disso, o Náutico tem dez jogadores pendurados com dois cartões amarelos. São eles os goleiros Muriel e Wellerson; o lateral-direito Arnaldo, os zagueiros João Maistro e Rayan; o meia Wenderson e os atacantes Hélio Borges, Bruno Mezenga e Paulo Sérgio.



“O jogo é decisivo para nós. Não vamos administrar nada (de cartões). Todos que estiverem em condições de jogar, vão jogar", apontou o técnico.

