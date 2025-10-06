Náutico: mesmo cumprindo protocolo de concussão, Mateus Silva pode ser liberado contra o Brusque
Zagueiro foi substituído no decorrer da partida contra o Guarani, no Brinco de Ouro, pela Série C
Substituído no decorrer da partida contra o Guarani, no Brinco de Ouro, pela Série C do Campeonato Brasileiro 2025, por conta de um choque de cabeça que acionou o protocolo de concussão, o zagueiro Mateus Silva pode ser liberado aos treinos na sexta-feira (10), ficando à disposição do técnico Hélio dos Anjos para o confronto perante o Brusque, nos Aflitos.
Mateus entrou no segundo tempo, substituindo João Maistro. Após um choque de cabeça, porém, o jogador acabou saindo para a entrada de Raimar. Perante o Brusque, o jogador pode novamente ficar à disposição, retornando aos trabalhos na véspera da partida contra o Brusque. Na zaga, o técnico Hélio dos Anjos ainda conta com Carlinhos, João Maistro, Rayan e Índio.
Cálculos
Na lanterna, com cinco pontos, o Náutico não depende apenas de si para subir de divisão. Primeiro, o Timbu terá que fazer o dever de casa. No próximo sábado (11), nos Aflitos, a equipe recebe o Brusque, em terceiro, com seis pontos. Só a vitória interessa aos pernambucanos. Mas ela não será suficiente.
Além de vencer o Brusque, o Náutico tem de torcer para a Ponte Preta derrotar o Guarani, no Moisés Lucarelli. Se o jogo terminar empatado, o Timbu só conseguirá avançar se ganhar por mais de três gols de diferença.
No caso do Guarani, o acesso pode acontecer de forma direta em caso de vitória. Se empatar, terá de torcer para o Náutico não ganhar e ultrapassar no saldo de gols. Também terá de secar o Brusque, que não pode derrotar o Timbu. Ou seja, o melhor para o Bugre é um empate entre pernambucanos e catarinenses.
Se for derrotado, aí de fato apenas um empate no jogo entre Náutico e Brusque garante o Guarani na Série B. O Bugre, na abertura do quadrangular, perdeu por 1x0 para a Ponte Preta, no Brinco de Ouro.
Quanto ao Brusque, o acesso vem com uma vitória diante do Náutico somado ao tropeço do Guarani. Se o Bugre ganhar, os catarinenses permanecerão na Série C.