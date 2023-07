Náutico melhora números como visitante na Série C

A- A+

Quinto colocado, com 18 pontos, o Náutico está hoje no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro que garante vaga no quadrangular da competição. Colocação que passa pelo crescimento da equipe como visitante. Prestes a enfrentar o Ypiranga-RS, segunda (10), no Colosso da Lagoa, às 20h, o Timbu vem de três jogos seguidos sem derrotas longe dos Aflitos.



No começo da Série C, o Náutico sofreu duas derrotas fora do Recife. A primeira foi de virada, por 2x1, diante do Manaus. Depois, levou 3x0 da Aparecidense-GO. Desempenho que, aliado a outros fatores, fez o técnico Dado Cavalcanti ser demitido.





Nos três jogos seguintes, porém, o Náutico não foi derrotado como visitante. Todos sob o comando de Fernando Marchiori. Contra o Pouso Alegre-RS, vitória por 1x0. A única fora de casa até o momento.



Contra Confiança e Botafogo-PB, o Náutico teve duas grandes oportunidades de vencer fora de casa. Em ambas, os pernambucanos abriram o placar, mas cederam o empate por 2x2 e 1x1, respectivamente. Ainda assim, somaram pontos e continuaram com a recente fase invicta.



Se não tivesse somado cinco pontos dos últimos nove em disputa como visitante, o Náutico não estaria no G8, mas sim em 14°, com 13 pontos e perto da indesejada zona de rebaixamento. Ao todo, o Timbu tem um aproveitamento de 33,3% longe dos Aflitos e 54% somando todos os 11 confrontos realizados na Série C.



Em casa, o Ypiranga já disputou seis jogos, com três vitórias, um empate e duas derrotas, tendo aproveitamento de 55,5%. Os gaúchos estão em 11°, com 14 pontos.

