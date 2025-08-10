A- A+

Futebol Náutico: Mezenga perde "gol feito", mas compensa com golaço e assistência Atacante foi o destaque do Timbu na vitória por 2x0 diante do Londrina, no estádio do Café, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Do desperdício de um “gol feito” ao protagonismo de um golaço e uma assistência. O dia do centroavante Bruno Mezenga não começou da forma que ele deseja, mas terminou de maneira especial para o jogador que foi decisivo na vitória do Náutico por 2x0 diante do Londrina, no estádio do Café, neste domingo (10), pela Série C do Campeonato Brasileiro.





Do erro ao acerto

Aos 17 minutos, Raimar chutou de longe. Luiz Daniel defendeu no susto, a bola subiu e, na volta, o goleiro não encaixou. Igor Bolt e depois Bruno Mezenga não conseguiram, quase em cima da linha, finalizar. Uma chance desperdiçada que poderia custar caro ao Náutico. Mas não custou.

No segundo tempo, Bruno Mezenga viu novamente uma bola quicando à frente. Agora, de longe. Dessa vez, o atacante encheu o pé, a bola subiu e encobriu o goleiro do Londrina, acertando o ângulo. Um golaço para abrir o placar para o Náutico.

A vitória foi sacramentada minutos depois quando o mesmo Mezenga serviu de garçom, cruzando a bola na cabeça de Marco Antônio, que fez 2x0. Exibição que ajudou o Timbu a se aproximar ainda mais da classificação ao quadrangular da Série C.

A boa exibição de Mezenga, agora com dois gols na Série C, acirra a disputa no ataque do Náutico. Perante o Londrina, o esperado era que Paulo Sérgio fosse o titular. O camisa 9, porém, foi poupado por conta de problemas na lombar. Quem também não entrou em campo foi o camisa 20 Patrick Allan por conta de uma inflamação no púbis.

“Segurei Paulo Sérgio e Patrick Allan por conta de alguns problemas, mas ficarão bem para o próximo jogo”, disse o técnico Hélio dos Anjos, antes de ressaltar a importância do triunfo no Paraná.



Confiança

“A vitória foi do grupo, do trabalho, do entendimento de comissão técnica, direção e jogadores. O Náutico nunca tinha ganho aqui, mas isso nada serviu de usar de motivação porque a motivação nossa estava lá na frente, o acesso. Não vai ter empolgação, qualquer coisa que desabone. Sabemos que já conquistamos a classificação, mas precisamos melhorar. O campeonato novo começa daqui três rodadas, mas a melhor motivação é ganhar e não tomar gols”, frisou.

Por mais que o treinador já tenha colocado o Náutico no quadrangular, o clube, matematicamente, ainda não está assegurado - embora só fique fora do G8 em caso de derrotas nos próximos três jogos, além de uma combinação de resultados favorecendo os demais times que estão abaixo na tabela.

Veja também