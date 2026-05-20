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Futebol Náutico mira liderança da Série B; veja cenários Timbu pode terminar rodada no topo da competição a depender de uma combinação de resultados

Chegar ao G6: feito. Chegar ao G2: feito. Chegar à liderança: carregando. Vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, o Náutico mira agora o topo da competição para criar mais "gordura" na briga pelo acesso à Série A. Para isso, os pernambucanos dependerão de uma combinação de resultados.

O primeiro passo do Náutico é vencer o Cuiabá, sexta-feira (22), no Esporte da Sorte Aflitos. O Timbu pularia para os 19 pontos. Mas ainda não seria suficiente.

O passo seguinte do Náutico é secar o atual líder, o São Bernardo, com 17 pontos. Os paulistas jogam apenas no domingo (24), diante do Atlético-GO, no Antônio Accioly.

Se empatar, o Náutico só assumirá a liderança se o São Bernardo sair derrotado por pelo menos três gols de diferença e se outros times que estão abaixo na tabela também tropeçarem.

A começar pelo Sport, em terceiro, com 16 pontos. O Leão não poderia ganhar do Juventude, sábado (23), no Alfredo Jaconi. Assim como o Vila Nova, em quarto, com a mesma pontuação dos rubro-negros, teria de no máximo empatar com o América-MG, na Arena Independência.

O Náutico também terá de torcer para Fortaleza (quinto, com 15 pontos) e Goiás (sexto, com 13) não vencerem seus respectivos jogos contra Londrina (Castelão) e Avaí (Ressacada).



Artilheiro

Invicto há quatro jogos, o Náutico deposita suas esperanças no atacante Vinícius, um dos artilheiros da Série B, com cinco gols, ao lado de Ronaldo Tavares (Athletic), Morelli (Botafogo-SP) e Perotti (Sport).

Vinícius balançou as redes contra Atlético-GO, Ponte Preta, América-MG (2) e Operário-PR. Também deu duas assistências cada nos duelos perante o Coelho e o Fantasma.

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