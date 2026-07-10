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Futebol

Náutico mira meta de se aproximar dos 30 pontos até fim de turno da Série B

Timbu tem 21 pontos e teria de vencer os próximos três jogos para atingir a marca

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Guilherme dos Anjos, técnico do NáuticoGuilherme dos Anjos, técnico do Náutico - Foto: Rafael Vieira/CNC

Na 12ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos, o Náutico precisa reagir para não se distanciar ainda mais do G6. Para a reta final do turno, o técnico Guilherme dos Anjos já traçou uma meta de pontos para os alvirrubros.

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“É fundamental nesses três jogos a gente terminar próximo dos 30 pontos. Se a gente conseguir vencer os três, é excepcional. Acho que a busca é essa, para que nós tenhamos tranquilidade sempre pensando no primeiro objetivo do clube, que são os 45 pontos. Depois vamos entender o que vamos buscar”, declarou. 

Sem vencer há seis rodadas, o treinador acredita que o Náutico precisa recuperar a confiança para não deixar a má fase se prolongar. A meta é retornar ao caminho das vitórias já no domingo (12), contra o Avaí, pela Série B do Campeonato Brasileiro. 

“Temos de fazer uma reflexão, analisar de forma minuciosa o que está gerando desconforto tático ou de desorganização. Também tem uma relação com confiança. Quando o time está confiante, as coisas fluem de uma forma diferente. Isso é um trabalho que tem de ser feito, dando confiança e lembrando aos atletas de jogos em que vencemos em circunstâncias tão difíceis quanto a que vamos enfrentar daqui para frente”, apontou.

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