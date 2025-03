A- A+

Futebol Náutico negocia contratação do zagueiro Miranda e busca atacantes para a Série C Jogador estava no CRB e tem passagens por Vasco e Amazonas

O Náutico está negociando a contratação do zagueiro Miranda, de 25 anos, que estava no CRB. O jogador disputou 12 partidas pelo Galo na temporada, com quatro gols marcados. A informação foi veiculada inicialmente pelo portal NE45 e confirmada pela reportagem pelo vice-presidente de futebol do Timbu, Eduardo Granja.

Além do CRB, Miranda tem passagens por Vasco, clube em que iniciou a carreira, e no Amazonas, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro 2024. O jogador chegaria para disputar posição com Rayan, Léo Coltro, Carlinhos, Felipe Santana e Odivan.

Além de um defensor, o Náutico também está no mercado em busca de jogadores para o setor ofensivo, principalmente após o clube rescindir com o atacante Geovane, que foi para o Confiança. “Essa é uma posição em que estamos observando. Não só de ponta, mas também de centroavante e peças para o meio-campo”, indicou Granja.



O foco do Náutico é em reforçar o elenco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Antes, porém, o clube tem compromissos pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Veja também