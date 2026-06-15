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FUTEBOL Náutico não terá Derek para jogo contra o Vila Nova Atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

O Náutico não terá a presença do atacante Derek para o jogo contra o Vila Nova, no sábado (20), no estádio OBA, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 2x2 do Timbu com o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi, e ficou suspenso.

Sem Derek, a dúvida é saber se o centroavante Paulo Sérgio terá condições de entrar em campo. O jogador se recupera de uma lesão muscular e não foi relacionado no jogo passado. Outra alternativa seria Júnior Todinho, mas o atleta saiu do duelo perante os paulistas com dores na coxa e não tem presença assegurada perante os goianos.

Em compensação, o Náutico terá o retorno do zagueiro Mateus Silva, que cumpriu suspensão automática no jogo passado. O defensor deve retornar ao time na vaga de Wanderson.

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