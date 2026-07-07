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Futebol Náutico não marca gols em casa há três jogos Timbu vem sofrendo com baixo número ofensivo atuando nos Aflitos pela Série B

Ao lado do São Bernardo, o Náutico tem o quinto melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro, com 21 gols marcados. Números que, por incrível que pareça, não refletem o fraco aproveitamento ofensivo do time atuando no Esporte da Sorte Aflitos. Nos oito jogos como mandante, a equipe balançou as redes apenas seis vezes e, nas últimas três partidas em seus domínios, passou em branco.

O Náutico não marca gols em casa desde o dia 22 de maio, na vitória por 1x0 diante do Cuiabá, pela 10ª rodada. De lá para cá, a equipe perdeu por 1x0 para Fortaleza e Goiás, respectivamente, além de empatar em 0x0 com o Juventude.

“Em todos os pontos para chegar ao gol, nós estamos conseguindo performar ofensivamente, mas está faltando fazer. O gol é o aspecto mais difícil do jogo. Temos um ataque positivo, apesar disso, estando entre os melhores nos números ofensivos tanto de criação como em gols feitos”, ponderou o técnico Guilherme dos Anjos.

Fora de casa, o Náutico marcou 15 vezes na competição. Número que pode animar o Timbu antes da partida contra o Avaí, domingo (12), na Ressacada. Os pernambucanos estão na 12ª posição, com 21 pontos. Os catarinenses ocupam o 18º lugar, com 13.

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