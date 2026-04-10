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Futebol Náutico não perde do Ceará desde 2017; confira retrospecto Equipes se enfrentam no sábado (11), no Castelão, pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Ceará será o adversário do Náutico no sábado (11), no Castelão, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Time que os pernambucanos carregam um bom retrospecto recente. O Timbu não perde do Vozão desde 2017.

Retrospecto

A última vez que o Náutico foi derrotado para o Ceará foi há nove anos, também pela Série B. No Presidente Vargas, os alvinegros ganharam por 1x0, com gol de Lima. O Timbu ainda perdeu uma penalidade, com Giovanni parando em Éverson.

De lá para cá, as equipes se enfrentaram três vezes. Foram duas vitórias do Náutico e um empate, envolvendo tanto competições nacionais como regionais.

Nas quartas de final da Copa do Nordeste de 2019, no Castelão, o Náutico eliminou o Ceará ao ganhar por 2x0. Os gols foram de Valdo (contra) e Thiaguinho.

Também no Nordestão, mas na primeira fase de 2024, o Náutico empatou em 0x0 com o Ceará no Esportes da Sorte Aflitos. Novamente com mando alvirrubro, no torneio regional do ano passado, o Timbu superou o adversário por 1x0, com gol de Paulo Sérgio.

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