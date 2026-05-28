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Futebol Náutico não perde do Sport como visitante desde 2022; confira retrospecto Último tropeço do Timbu perante o Leão longe de casa foi há quatro anos, pela Série B

Quase dois meses após disputarem as finais do Campeonato Pernambucano, Náutico e Sport voltam a se enfrentar em 2026. Agora, o confronto será pela Série B do Campeonato Brasileiro, sábado (30), na Ilha do Retiro. Os alvirrubros tentam se apegar a um retrospecto recente como visitante para manter a confiança na luta pela liderança da competição.





Retrospecto

O Náutico não perde do Sport fora de casa desde 2022. A última vez foi pela Série B, com triunfo do Leão por 2x1. Fabinho e Vagner Love marcaram para os mandantes. Os visitantes fizeram com Geuvânio.

De lá para cá, Sport e Náutico jogaram mais quatro vezes com mando do Leão. Pela Copa do Nordeste de 2024, na Arena de Pernambuco, as equipes empataram em 2x2. Romarinho e Ortiz anotaram os gols do time rubro-negro. O Timbu balançou as redes com Sousa e Nassom (contra).

No mesmo ano e também em São Lourenço da Mata, mas pelo Pernambucano, as equipes empataram em 0x0, na volta da decisão estadual. Jogo que marcou o título do Sport, já que o Leão tinha vencido o Timbu no duelo de ida da final por 2x0, no Esporte da Sorte Aflitos.

Em 2025, no Pernambucano, o Náutico venceu o Sport por 2x1, na Ilha do Retiro. Samuel Otusanya e Igor Pereira marcaram para os visitantes, enquanto Paciência descontou para os mandantes.

O jogo mais recente entre os clubes com mando de campo dos rubro-negros foi neste ano, no confronto de ida da final do Estadual. Em confronto cheio de reviravoltas, o resultado terminou em 3x3. Paulo Sérgio, Wanderson e Benevenuto (contra) fizeram os gols do Náutico. O Sport balançou as redes com Iury Castilho (2) e Yago Felipe.

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