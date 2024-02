Náutico não perde para o Vitória há mais de dez anos; confira retrospecto

A- A+

Ainda se curando da “ressaca” após a derrota por 1x0 para o Retrô, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano, que adiou para a última rodada a chance de classificação direta para as semifinais do Estadual, o Náutico já retorna suas atenções para a Copa do Nordeste. Nesta quarta (21), o Timbu enfrenta o Vitória, às 19h, no Barradão, pela quarta rodada. Um encontro que, a julgar pela última década, traz boas recordações aos alvirrubros.



O Náutico não perde do Vitória há mais de dez anos. Mais especificamente, desde o Brasileirão de 2013, quando foi derrotado por 2x1, em Salvador. De lá para cá, as equipes se enfrentaram oito vezes, com quatro triunfos do Timbu e quatro empates.



Como mandante, foram três jogos, com uma vitória por 2x1 na Série B 2015 e dois empates (0x0 na Série B 2020 e 1x1 na Série B 2021). Nas partidas como visitante, a supremacia foi vermelha e branca.



Tirando os resultados de igualdade no Nordestão de 2019 (1x1) e na Série B 2020 (0x0), os alvirrubros venceram três vezes. Na Segundona de 2015, triunfo por 3x2. Resultado que se repetiu na Copa do Nordeste do ano passado. A outra conquista foi por 1x0 na Série B de 2021.



Considerando somente os jogos válidos pelo Nordestão, a última vez que o Vitória derrotou o Náutico foi em 2010, por 2x1, nos Aflitos. No ano em questão, inclusive, o Leão faturou o caneco do torneio, derrotando o ABC na decisão.

Velhos conhecidos

O elenco do Vitória conta com velhos conhecidos da torcida alvirrubra. A zaga é formada por Camutanga e Wagner Leonardo, dupla que também jogou pelo Náutico em 2021. Quem também atua pelo Leão é o atacante Caio Dantas, outro que passou pelo Timbu há três anos.



O Náutico é o terceiro colocado do Grupo B, com quatro pontos. A única conquista até o momento foi diante do Maranhão, fora de casa, por 3x1. Como mandante, o clube perdeu por 1x0 para o Botafogo-PB e ficou no 0x0 com o Ceará.



O Vitória é o quinto do Grupo A, com quatro pontos. O Leão estreou empatando em 0x0 com o Altos-PI, no Piauí. Depois, venceu o ABC por 3x1, no Barradão, e em seguida tropeçou perante o Juazeirense, por 2x0, no Adauto Moraes.

“Teremos um jogo difícil, contra uma equipe de Série A. Eles qualificaram o elenco, mas nós temos totais condições de ir lá em Salvador e buscar os três pontos”, afirmou o lateral-direito Arnaldo.

Veja também

MOBILIDADE Estratégias são montadas e metrô é garantido para volta para casa dos torcedores do Sport nesta 4ª