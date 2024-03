A- A+

Futebol Náutico não terá Paulo Sérgio em jogos decisivos pelo Nordestão e Pernambucano Centroavante está suspenso na última rodada da fase de grupos do torneio regional, no duelo diante do América-RN, e também está fora do jogo de ida da final do Estadual, contra o Sport

Dois jogos importantes sem Paulo Sérgio. Suspenso para o duelo de ida da final do Campeonato Pernambucano, no dia 30 de março, contra o Sport, nos Aflitos, o centroavante do Náutico também desfalcará o clube na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, quarta (27), perante o América-RN, na Arena Dunas - o camisa 9 tomou o terceiro cartão amarelo diante do CRB. Ausência duplicada que obrigará o Timbu a mexer novamente no setor ofensivo.

“Paulo é um jogador importante dentro e fora de campo. É um líder do vestiário. Sem dúvidas, ele vai fazer falta. Preparamos os meninos, outros jogadores para essa posição, trabalhando com essa ideia. Temos grandes condições de substituí-lo à altura”, afirmou o auxiliar-técnico do clube, Flávio Ribeiro.

Sem peças da mesma característica de Paulo Sérgio, o Náutico terá que improvisar algum ponta como centroavante. Uma das opções seria Evandro, que já fez essa função justamente em um jogo em que o camisa 9 estava fora. Outra saída seria tentar acionar o prata da casa Kauan Maranhão no setor.

Mais problemas

Diante do América-RN, o Náutico também não terá o volante Marco Antônio, que cumpre suspensão automática após também ter recebido o terceiro amarelo. Marcos Júnior e Wendel Lessa brigam pela vaga. O lateral-esquerdo Diego Matos e Patrick Allan deixaram o jogo passado por problemas musculares e também preocupam.

Caso Diego não jogue, Luiz Paulo pode voltar à posição de origem - o lateral tem sido improvisado no ataque. Na armação, Marcos Júnior pode ser acionado para ocupar a vaga de Patrick.

Em baixa

Ray Vanegas começou a ser vaiado pela torcida do Náutico antes mesmo de pisar em campo contra o CRB. O colombiano entrou no decorrer da partida, na vaga de Diego Matos, mas saiu antes do fim, sendo sacado para a vinda de Thalissinho. Deixou o campo chateado e sob vaias (novamente) dos alvirrubros. Um reflexo do atual momento ruim que vive o jogador.

“Tudo isso é normal. O torcedor vem para apoiar e, quando não gosta de algo, tem todo direito de reagir da maneira que reagiu. Ray era nossa primeira opção no momento que Diego pediu a substituição. Confiamos nele porque durante a semana ele trabalha bem. É um jogador positivo, de elenco, mas que não consegue desenvolver o que vem fazendo nos treinamentos”, apontou Ribeiro.

