Náutico não vence CSA como visitante há cinco anos; confira retrospecto

Buscando ainda a primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro 2025, o Náutico terá pela frente na próxima rodada o CSA, sábado (26), no Rei Pelé. Duelo que também pode fazer o Timbu acabar com um jejum que já dura cinco anos.

O Náutico não vence o CSA como visitante desde 2021. A última vitória foi por 1x0, pela Série B. O gol foi marcado por um atleta que ainda está no clube, o atacante Vinícius. De lá para cá, os pernambucanos engataram uma sequência de tropeços.

Em 2022, as equipes se enfrentaram duas vezes em Alagoas. Pela Copa do Nordeste, o CSA venceu por 3x1. Pela Série B, triunfo dos mandantes por 2x0. A temporada foi marcada pelo rebaixamento do Náutico à Série C.

Os outros dois jogos do período foram em 2024 e 2025. No ano passado, empate em 2x2 pela Série C. O Náutico tem alguns remanescentes desse jogo, como o lateral-direito Arnaldo, o meia Marco Antônio e os atacantes Bruno Mezenga, Paulo Sérgio, Kayon e Thalissinho.

Já neste ano, o CSA aplicou uma goleada por 4x1 no Rei Pelé. Guilherme Cachoeira (2), Tiago Marques e Ramon marcaram os gols do Azulão. Samuel Otusanya, que deixou recentemente o Náutico para assinar com o Criciúma, fez o do Náutico. O confronto ainda teve a expulsão de Kauan Maranhão.

Ao todo, nos jogos com mando do CSA, os alagoanos levam a vantagem, com sete vitórias, três empates e cinco derrotas. Nenhum dos triunfos do Náutico foi na Série C.

O Náutico é o atual 16º colocado da Série C, com apenas um ponto. A equipe vem de uma derrota por 2x1 para o Itabaiana, em Sergipe, e um empate sem gols nos Aflitos, perante o Botafogo-PB. O CSA é o 13º, com dois, colecionando empates diante de Anápolis, no Rei Pelé, e ABC, no Frasqueirão. Ambos por 1x1.

