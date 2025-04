Náutico não vence em estreias de Série C há 26 anos; confira retrospecto

A- A+

No domingo (13), em Sergipe, perante o Itabaiana, o Náutico vai dar o pontapé inicial na Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Será a sexta participação do Timbu na competição, buscando o acesso à Série B. A Folha de Pernambuco separou o histórico dos alvirrubros nas estreias do torneio. Com um dado que já preocupa: o clube não vence na abertura desde 1999.

A primeira e única vitória do Náutico em estreias na Série C foi em 1999. Nos Aflitos, o Timbu ganhou por 2x0, do Unibol. Naquele ano, o Timbu chegou até o quadrangular final, ficando em quarto, atrás de Fluminense, São Raimundo-AM e Serra-ES.

Em 2018, o Náutico estreou empatando em 1x1 com o Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, no Clássico das Emoções. O Timbu avançou até a fase de mata-mata, mas foi eliminado nas quartas de final para o Bragantino.

No ano seguinte, o Náutico fez a melhor campanha de sua história na Série C. Início que começou mal, com uma derrota por 2x0 para o ABC, em Natal. O Timbu, porém, fez boa trajetória na fase inicial, terminando na liderança. Nas eliminatórias, passou por Paysandu (jogo que garantiu o acesso), Juventude e Sampaio Corrêa, ficando com o título da terceira divisão.

Em 2023, na Amazônia, o Náutico começou perdendo por 2x1 para o Manaus. O Timbu terminou a fase em 10º, não avançando para o quadrangular decisivo. Mesmo frustração que aconteceu em 2024, quando terminou em nono. Na estreia do torneio, os pernambucanos empataram em 1x1 com o São Bernardo, nos Aflitos.

Histórico

Itabaiana e Náutico já se enfrentaram seis vezes na história. São duas vitórias do Náutico, uma derrota e três empates.

O jogo mais recente foi em 2018, pela pré-Copa do Nordeste. Após empate em 0x0 no tempo normal, na Arena de Pernambuco, no jogo da volta da eliminatória, os pernambucanos desclassificaram os sergipanos ao ganharem por 5x4, nos pênaltis.

Os alvirrubros nunca perderam atuando como visitantes, com dois triunfos e dois resultados de igualdade.

