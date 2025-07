A- A+

Futebol Náutico não vence Figueirense fora de casa há 15 anos; confira retrospecto Pernambucanos e catarinenses se enfrentam neste domingo (13), no Orlando Scarpelli, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Prestes a enfrentar o Figueirense no domingo (13), no Orlando Scarpelli, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico pode quebrar um longo tabu sem vitórias como visitante diante da equipe catarinense. A última aconteceu há 15 anos.

A vitória mais recente do Náutico contra o Figueirense, fora de casa, foi pela Série B 2010. Carlinhos Bala e Bruno Meneghel marcaram para os pernambucanos e Lucas fez o dos catarinenses no triunfo do Timbu por 2x1.

“Vai ser um jogo muito difícil. Apesar das circunstâncias, acreditamos que se a gente fizer o que a gente vem fazendo em alguns jogos fora de casa, com o nosso empenho muito alto na parte física e tática, como foi diante do Tombense, nós conseguiremos suportar e sair com a vitória”, afirmou o zagueiro Carlinhos.

“A gente precisa desse resultado para se manter no G8. Então, vai ser uma briga boa, mas vamos trabalhar bem essa semana para chegar lá e poder dar um nosso melhor”, completou.

Retrospecto

De lá para cá, as equipes se enfrentaram três vezes com mando de campo do Figueirense. Todas com vitória do time da casa. A mais recente foi pela Segundona de 2020. O técnico do Timbu, inclusive, era Hélio dos Anjos.

Por falar no treinador, Hélio teve breve passagem pelo Figueirense, em 2012. Ficou apenas um mês no cargo, deixando Florianópolis após comandar o time em nove partidas, com uma vitória, dois empates e seis derrotas.

