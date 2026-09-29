Náutico não vence Fortaleza como visitante desde 1965

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Vencer o Fortaleza como visitante não será um feito importante para o Náutico somente pelo fato de o Leão ser o atual vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro ou pelo vislumbre da possibilidade de o Timbu praticamente se aproximar matematicamente da permanência na divisão. Há também outro cenário em jogo, o da quebra de um tabu histórico.

A última (e única) vez que o Náutico derrotou o Fortaleza como visitante foi em 1965. Pela Taça Brasil daquele ano, o Timbu ganhou do Leão por 3x2. Bita, Nino e Lala, cada um com um gol, marcaram para os alvirrubros. Croinha fez os dois dos cearenses. De lá para cá, porém, nada de triunfos pernambucanos longe do estado.

Nos 12 jogos seguintes, o Fortaleza venceu oito e empatou quatro. O mais recente foi em 2023, pela Copa do Nordeste, com triunfo dos cearenses por 2x1.

Náutico e Fortaleza se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 21h35, no Castelão. O Timbu é o 14º colocado da Série B, com 41 pontos. Para quebrar o tabu e superar os cearenses, os alvirrubros apostam na volta da confiança após a vitória no Clássico dos Clássicos contra o Sport, na rodada anterior, acompanhada da chegada do técnico Bruno Pivetti.

“O Náutico merece coisas grandes e pensamos jogo a jogo. O professor está estudando o Fortaleza. Sabemos da força deles jogando em casa. A gente sabe que eles estão vindo de um empate e agora vão encher o Castelão. Vamos nos preparar nesta semana para fazer um grande jogo”, afirmou o lateral-direito Arnaldo.



Já o zagueiro Betão alertou para o fato de que o Náutico ainda não desistiu de sonhar com o G6. Atualmente, a distância para o sexto colocado, o Atlético-GO, é de oito pontos - os goianos estão com 49.



“A gente sabe que poderia estar em uma situação melhor porque já mostramos durante a competição que temos capacidade para brigar na parte de cima. Em alguns momentos faltou um pouco mais de regularidade e tivemos jogos em que deixamos pontos importantes pelo caminho, mas o campeonato ainda está aberto e, enquanto houver possibilidade, vamos lutar. O objetivo continua sendo terminar da melhor maneira possível e buscar essa vaga no G6. A gente acredita no grupo e sabe que precisa fazer a nossa parte dentro de campo”, declarou.

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