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Futebol Náutico não vence Fortaleza desde 2012; confira retrospecto Equipes se enfrentam na próxima semana, no Esporte da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Vencer o Fortaleza, no dia 9 de junho, no Esporte da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro, é crucial para o Náutico se manter no G6 que garante a briga pelo acesso à Série A. Mas o retrospecto recente entre os clubes mostra que a missão dos alvirrubros não será fácil. Principalmente por conta de um tabu que já dura quase 15 anos.





Histórico

A última vez em que o Náutico venceu o Fortaleza foi em 2012. E nem é possível afirmar que os alvirrubros saíram felizes após o jogo. O confronto entre as equipes foi pela Copa do Brasil. Na ida, os cearenses venceram por 4x0, no Presidente Vargas.

Na volta, nos Aflitos, o Náutico venceu por 2x1, mas insuficiente para avançar até as oitavas de final. Os gols alvirrubros foram de Marlon e Léo. Jaílson anotou o dos tricolores.

De lá para cá, o Náutico enfrentou o Fortaleza em mais cinco oportunidades. São quatro derrotas e um empate. Em 2019, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste, o Leão ganhou por 3x1. Júnior Santos (2) e Éderson comandaram a vitória dos visitantes. Wallace Pernambucano marcou para os mandantes.

No ano seguinte, também no mesmo estádio e pela mesma competição, o Fortaleza venceu por 3x0. David, Yuri César e Bruno Melo marcaram os gols.

Já em 2022, novamente no Nordestão, o jogo terminou empatado em 2x2. Jean Carlos e Eduardo Teixeira fizeram para o Timbu, enquanto Yago Pikachu anotou os dois do Leão. No mesmo ano, mas pela semifinal do torneio regional, o Timbu foi derrotado por 2x0. Robson e Sílvio Romero colocaram o Tricolor na final, em duelo disputado no Castelão.

O jogo mais recente entre os clubes foi na Copa do Nordeste de 2023, no Presidente Vargas. Silvio Romero e Lucero marcaram para o Fortaleza na vitória por 2x1. O gol de honra do Náutico foi de Jael.

No encontro deste ano, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o que está em jogo é a presença na zona de classificação à elite nacional do ano que vem. O Náutico é o quarto colocado, com 19 pontos. O Fortaleza vem logo atrás, com 18.



Mudanças

Para o duelo diante do Fortaleza, o Náutico não terá a presença do atacante Victor Andrade, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Júnior Todinho deve ser o substituto. Em compensação, o volante Wenderson, que cumpriu suspensão automática no Clássico dos Clássicos contra o Sport, na Ilha do Retiro, retorna ao meio-campo na vaga de Leonai.

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