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Futebol Náutico não vence Vila Nova fora de casa há quase dez anos; confira retrospecto O último triunfo do Timbu foi em 2017. Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela Série B do Campeonato Brasileiro

Buscando retomar uma das vagas no G6 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico visita o Vila Nova, neste sábado (20), no OBA, pela 14ª rodada. Para o confronto, o Timbu tenta acabar com um jejum que já dura quase dez anos.

A última vez que o Náutico derrotou o Vila Nova como visitante foi em 2017. No Serra Dourada, o Timbu ganhou por 1x0. O gol foi marcado pelo zagueiro Breno Calixto.

De lá para cá, a equipe enfrentou o Vila em duas oportunidades, perdendo ambas. Na Série B 2021, os goianos ganharam por 1x0. No ano seguinte, pela mesma competição, derrotaram os pernambucanos por 2x0.

“O Vila Nova é um adversário muito qualificado, está brigando ali para ficar entre os seis na parte de cima da tabela. Estamos dispostos a entrar concentrados para dar o nosso melhor”, afirmou o meia Dodô.

O Náutico é o atual sétimo colocado da Série B, com 20 pontos. O Vila Nova é o vice-líder, com 25.

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