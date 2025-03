A- A+

Futebol Náutico negocia contratação do meia-atacante Marco Antônio, do Água Santa Jogador também tem passagens por Bahia, Botafogo, Atlético-GO, Chapecoense e Remo

No aguardo do início da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico negocia a contratação do meia-atacante Marco Antônio, de 27 anos, que jogou o Campeonato Paulista pelo Água Santa em 2025. A informação foi divulgada inicialmente por Hathos Rildo, do Timbucast, e confirmada pela reportagem.

O jogador também tem passagens por Bahia, Botafogo, Atlético-GO, Chapecoense e Remo. A temporada mais goleadora da carreira foi pelo alvinegro carioca, em 2021, com 10 gols em 48 partidas, ajudando o clube a faturar o título da Série B há quatro anos.

O próximo compromisso do Náutico em 2025 será dia 11 de abril, contra o Itabaiana, fora de casa, na estreia da Série C. O Timbu ainda aguarda a definição da data em que enfrentará o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela última rodada do Grupo B da Copa do Nordeste.

Os pernambucanos também aguardam para saber quem será o adversário na terceira fase da Copa do Brasil. Os confrontos devem ocorrer entre 30 de abril e 21 de maio, em modelo de ida e volta, diferente das etapas anteriores.

