Náutico negocia contratação do volante Rafael Gava

Atleta estava no Goiás e pode reforçar o Timbu na temporada 2026

Rafael Gava, volante do GoiásRafael Gava, volante do Goiás - Foto: Rosiron Rodrigues/GEC

O Náutico está interessado na contratação do volante Rafael Gava, do Goiás. O jogador de 32 anos terminou o vínculo que tinha com o Esmeraldino e foi procurado pelo Timbu para reforçar a equipe na temporada 2026. A informação foi publicada inicialmente pelo repórter Lucas Rossafa e confirmada pela reportagem.

Formado na base do Guarani, Gava também tem passagens por Internacional, ASA, Londrina, Caxias, Cuiabá, Lajeadense, Paços Ferreira (Portugal) e Avaí. Pelo Goiás, no ano passado, o atleta participou de 49 jogos, com três gols marcados.

Até o momento, o Náutico oficializou apenas a contratação do atacante Júnior Todinho. O Alvirrubro se reapresenta para a pré-temporada 2026 no dia 15 de dezembro. 

