Náutico negocia contratação do zagueiro João Maistro

O Náutico pode em breve ganhar mais um reforço para o sistema defensivo visando o início da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu negocia a contratação do zagueiro João Maistro, que estava no Atlético-GO. O atleta também tem passagens por XV de Piracicaba, Santo André e Londrina. Na Armênia, vestiu a camisa do Ararat Yerevan.

O jogador chega para disputar posição com Rayan, Léo Coltro, Carlinhos, Felipe Santana e Odivan.O Náutico fechou recentemente a contratação do meia Caio Vítor, que estava no Volta Redonda, e também procura mais um atacante.

