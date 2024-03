A- A+

Futebol Náutico negocia contratações do zagueiro Marco Antônio e do atacante Hyuri, ex-Sport Técnico Allan Aal já trabalhou com o ex-jogador do Leão na época em que ambos estavam no CRB

O Náutico segue no mercado em busca de reforçar o elenco antes do início da Série C do Campeonato Brasileiro. Após fechar com o volante Sousa, o meia Thiago Lopes e os atacantes Gustavo Maia e Cléo Silva, o Timbu agora busca as contratações do zagueiro Marco Antônio, que estava na Portuguesa, e do atacante Hyuri, ex-Sport e atualmente no Paysandu.





As informações foram dadas inicialmente pelos jornalistas Nuno Krause, da Itatiaia, e Iverson Fernandes, da CBN Maceió, e confirmadas pela Folha. No caso de Marco Antônio, a ideia seria trazer o meia de 23 anos por empréstimo junto ao Vitória, clube que detém os direitos do atleta e que o emprestou à Portuguesa.



No caso de Hyuri, o Náutico disputa com o ABC a contratação do atacante de 32 anos. O jogador tem passagens por Sport, Botafogo, Atlético-MG, Ponte Preta, Ceará, Atlético-GO, Vila Nova e CRB, além de uma passagem na China e na Malásia.



Hyuri já trabalhou com o técnico Allan Aal em 2021, à época em que ambos estavam no CRB. A vinda do atleta pode acontecer no momento em que o Náutico negocia a saída do colombiano Ray Vanegas.

