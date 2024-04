A- A+

Futebol Náutico negocia saídas de Marcos Júnior e Evandro Dupla não seguirá nos planos do clube para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro

O meia Marcos Júnior e o atacante Evandro não entrarão mais em campo pelo Náutico na temporada 2024. O clube negocia a saída da dupla e, com as rescisões, abrirá espaço no elenco para a chegada de mais reforços para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada pelo Globo Esporte e confirmada pela reportagem.

A dupla se junta aos atacantes Ray Vanegas e Júlio César na lista de atletas de saída do Náutico. Todos no quarteto tiveram desempenho considerado abaixo do esperado, mesmo contabilizando alguns jogos no time titular.

Marcos Júnior disputou 22 jogos, com um gol marcado, na vitória do Náutico por 2x1 diante do Santa Cruz, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. Já Evandro disputou 17 partidas e balançou as redes duas vezes, ambas em empates, contra Central (2x2 no Estadual) e Vitória (1x1 na Copa do Nordeste).

