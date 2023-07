A- A+

Futebol "Náutico nos Aflitos cheio é difícil de ser batido" enfatiza Ferraz Timbu encara o remo neste domingo (23) pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

Após o Náutico conseguir o efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que liberou a presença de torcida para o jogo contra o Remo nos Aflitos neste domingo pela Série C do Campeonato Brasileiro, o capitão da equipe, Victor Ferraz enfatizou a importância do apoio nas arquibancadas para o confronto. Em casa, o Timbu é o terceiro melhor mandante da competição.



“A presença da torcida, quando foi falado para a gente, foi motivo de comemoração no vestiário. Sabemos que o Náutico nos Aflitos cheio é difícil de ser batido”, comemorou o lateral-direito.



O Náutico já disputou sete partidas em casa na Série C, com cinco vitórias, um empate e uma derrota - aproveitamento de 76,1%. “Neste momento do clube, com a pressão que a gente vive por ter que colocar o clube na Série B, ela (a torcida) será fundamental para pressionar os adversários”, pontuou.

Leia também • Veja como o Náutico pode terminar a rodada na liderança da Série C • Em retorno ao Náutico, Kauan vira opção ofensiva para o técnico Fernando Marchiori A partida deste domingo (23) contra o fragilizado Remo, pode deixar o Náutico entre os três primeiros ou até mesmo na liderança, a depender dos resultados de Operário-PR (1º com 25), Amazonas (2º com 24), Brusque-SC (3º com 23) e Volta Redonda-RJ (4º com 22). "Penso que chegamos preparados para esse jogo contra o Remo. Sabemos que uma vitória no domingo nos deixa numa situação cômoda em relação a se classificar à próxima fase, mas sabemos que uma derrota também nos deixará pressionado”, contou. O adversário deste fim de semana está na 17ª colocação, com apenas 13 pontos.



No retrospecto de todos os confrontos entre Náutico e Remo, foram 32 partidas, sendo 13 vitórias dos pernambucanos, 10 vitórias dos paraenses e nove empates. Ao todo, foram 50 gols marcados pelo Timbu e 41 pelo Leão da Amazônia.



