Náutico notifica Sport, FPF e CBF sobre preço dos ingressos para visitantes no clássico

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Em nota, o Náutico se posicionou contra os preços estabelecidos pelo Sport para a torcida visitante acompanhar o Clássico dos Clássicos do sábado (30), na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros estipularam a quantia de R$ 150 para os alvirrubros que quiserem acompanhar o duelo. O Timbu indicou que notificará o Leão, com encaminhamento à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), solicitando a imediata revisão do valor.

“O valor divulgado pelo clube mandante contraria o item 7.1 do Manual de Competições da CBF 2026, que determina que o ingresso para a torcida visitante não pode ultrapassar o dobro do menor valor de inteira disponibilizado para a torcida mandante, sem considerar a meia-entrada. Na prática, como o Sport colocou à venda ingressos a partir de R$ 60 para seu torcedor, o valor máximo permitido para o setor visitante seria de R$ 120. A cobrança de R$ 150, portanto, está em desacordo com o regulamento da competição”, publicou o clube.

“O Náutico também solicitará esclarecimentos sobre a ausência da modalidade de meia-entrada para a torcida visitante, medida incompatível com as regras estabelecidas pela CBF para a comercialização de ingressos. O clube espera que a situação seja corrigida de forma imediata, garantindo o cumprimento do regulamento, a isonomia entre as torcidas e o respeito ao torcedor alvirrubro”, completou.

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