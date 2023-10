A- A+

NÁUTICO Náutico: Novo candidato de oposição, Bruno Becker diz que Aluísio Xavier foi "injustamente afastado" As eleições para presidência Executiva do clube acontecem no pleito do dia 12 de novembro para o biênio 2024/25

O grupo de oposição "Todos pelo Náutico" escolheu, neste sábado (28), o advogado Bruno Becker como candidato provisório à presidência do Executivo. Ele chega como substituto do também advogado Aluísio Xavier, que teve seu nome impugnado na última quinta-feira (26) pela Comissão Eleitoral para o pleito do dia 12 de novembro.

Em pronunciamento oficial nas suas redes sociais, Bruno Becker destacou sua insatisfação com a decisão e revelou estar a disposição do candidato impugnado para a comprovação da "verdade dos fatos".

"Boa noite, torcida alvirrubra. É um prazer imenso falar com vocês sobre essa minha candidatura ao cargo de Presidente Executivo do Clube Naútico Capibaribe. Uma candidatura que traz uma responsabilidade muito grande, não só pelo tamanho, história e desafios do clube, mas também por ser em substituição ao doutor Aluísio Xavier, uma pessoa de reputação ímpar e caráter absoluto que foi injustamente afastado desse pleito pela comissão eleitoral. Doutor Aluísio tem e terá o meu apoio em toda e qualquer medida que seja necessária para que seja estabelecida a verdade dos fatos", revelou Bruno Becker.

A impugnação de Aluísio Xavier aconteceu após a Comissão Eleitoral considerar válida a denúncia de que o advogado tinha apenas 14 meses de pagamentos ininterruptos como sócio, e não 24, como é exigido para concorrer na disputa.

Apesar do desejo de judicialização da questão por parte do grupo de oposição, como apurou a reportagem da Folha de Pernambuco, devido ao prazo curto, já existia a expectativa de escolha de outro nome para a posição. Dentre as possibilidades, estavam Tatiana Roma, Plínio Albuquerque e Bruno Becker, que acabou sendo escolhido.

"Por fim, quero agradecer a todos que apoiaram meu nome e estarão comigo juntos nessa jornada. Convoco todos vocês, torcida e associados, sem distinção, porque o Náutico é de todos e precisa de todos. Contamos com todos vocês nesse caminhar, na eleição do dia 12 de novembro e na gestão do biênio 2024/2025. Um abraço a todos e saudações alvirrubras", finalizou Bruno Becker.



Veja também

Copa Sul-Americana Fortaleza perde nos pênaltis e vê LDU se sagrar campeã da Copa Sul-Americana, no Uruguai