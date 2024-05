Náutico oficializa novo patrocinador máster e vai destinar parte dos novos recursos ao futebol

A- A+

O Náutico oficializou a casa de apostas Esportes de Sorte como novo patrocinador máster do Timbu. O acordo é válido por duas temporadas e o anúcio foi realizado em entrevista coletiva nesta segunda-feira (20), no estádio dos Aflitos. O presidente Bruno Becker destacou que esse é o maior patrocínio da história do clube e parte dos novos recursos serão utilizados no futebol.

Bruno Becker, presidente do @nauticope, anuncia Esportes da Sorte como novo patrocinador master: “maior da história em valores”. pic.twitter.com/rwZiaM7BTM — FolhaPE Esportes (@FolhaPEesportes) May 20, 2024

"O maior patrocínio da história do clube em valores, mas não só isso. A Esportes da Sorte traz um valor agregado muito grande para o clube. A maior parte dos investimentos tem que ir para o futebol, mas sem negligenciar outras partes. A gente sempre buscou incremento de orçamento, porque só com novas receitas podemos destinar ao custeio do clube e, sobretudo, ao futebol. Esse novo contrato ajuda e muito a nossa política. Esse contrato vai proporcionar que a gente faça intervenções na gestão do clube e no carro-chefe (o futebol). É natural", iniciou o mandatário alvirrubro.

"Não tenho como cravar valor para investir no futebol, porque preciso achar o atleta, num processo que envolve o departamento de futebol. Esses ajustes que precisam ser apontados pelo departamento de futebol. O que posso garantir é que esse patrocínio ajuda e muito a fechar essa equação, porque uma das variáveis é a questão financeira", completou Becker.

Válido até 2025, o contrato do Náutico com o novo patrocinador tem cláusulas que aumentam os valores recebidos pelo Timbu em caso de acesso à Série B- grande objetivo do clube na temporada. O presidente alvirrubro não detalhou de quanto seria esse aumento, mas reforçou que é um valor considerável.

"No caso de Série B, é natural que tenha gatilhos e valorização. Num cenário de Série C é um, num cenário de Série C é outro. É um acréscimo substancial. Não farei (o detalhamento) por conta do sigilo de contrato e, além disso, não me sinto confortável em abrir questões de orçamento sem ser deliberado ao Conselho. Mas reforço: é o maior contrato de patrocínio da história do clube, tanto na Série C quanto na Série B", afirmou o mandatário.

Luiz Filipe Figueirêdo, diretor comercial e de novos negócios do Náutico, esteve presente na coletiva de anúncio do novo patrocinador e reforçou que além do aumento do valor recebido pelo clube, a parceria vai render ações para os torcedores.

"O torcedor quer chegar e ser bem recebido, ter uma estrutura legal nesse acolhimento antes do jogo, na sede. [O acordo] é voltado à experiência. Não está só pensado no resultado de valores, mas sim na parceria. O resultado do jogo não pode ser tudo que importa. A gente sabe que tudo atrapalha mais. Se o torcedor tem uma experiência ruim no bar antes de pegar a cerveja e juntar com o resultado negativo, piora”, comentou Luiz.

O Náutico volta a campo no próximo sábado (25) contra o Remo, às 17h. O confronto é válido pela sexta rodada da Série C.

