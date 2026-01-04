A- A+

Náutico duela contra o Novorizontino na estreia da Copa São Paulo; saiba onde assistir Partida acontece neste domingo (04), às 15h15, em Itaquaquecetuba

O Náutico chega na Copa São Paulo sendo o atual campeão da categoria sub-20 em Pernambuco. O Timbuzinho busca manter o bom momento, mas terá um difícil duelo contra o Novorizontino, neste domingo (04), às 15h15, no estádio Ildeu Silvestre, em Itaquaquecetuba.

A equipe alvirrubra aposta na manutenção do elenco que foi campeão no final de 2025. Além disso, promoveu alguns nomes do time para treinar com o técnico Hélio dos Anjos para pegar mais experiência com o time principal.

Quem comandará o Alvirrubro na área técnica será o experiente Levi Gomes, profissional com extenso trabalho no clube. O profissional entra especialmente para esse desafio, já que o antigo treinador da categoria, já que Wilson Júnior, treinador responsável pelo título do sub-20, pediu desligamento e acertou com outro clube no final de 2025.

Dentro de campo, um dos grandes destaques é o volante Halanzinho, capitão da equipe em 2025 e um dos pilares do time. Também no setor de meio, o armador Eduardo é um dos destaques e foi o atleta com maior número de assistências na temporada passada.

Já no ataque, o centroavante Luiz é o artilheiro da categoria em Pernambuco e a principal esperança de gols do Timbu.

Além do Novorizontino, o Grupo 24 tem o Itaqua-SP, time da casa, e o Juventude Samas-MA. Apenas os dois primeiros avançam ao mata-mata.



Náutico x Novorizontino - saiba onde assistir

Data: 04/01

Horário: 15h15

Local: Estádio Ildeu Silvestre

Transmissão: Paulistão e Ulisses TV (Youtube)

