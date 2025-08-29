A- A+

Futebol Náutico nunca perdeu na história para o Ituano; confira números Timbu tem quatro vitórias e dois empates em seis jogos. Um dos triunfos marcou um acesso do clube à Série A

Prestes a enfrentar o Ituano, sábado (30), nos Aflitos, pela última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico sustenta o feito de nunca ter sido derrotado na história para os paulistas. Em seis jogos, o Timbu venceu quatro e empatou dois. Um dos triunfos tem gosto especial para os alvirrubros - e para o técnico Hélio dos Anjos.





Todas as vezes que os clubes se enfrentaram foi pela Série B. Em 2004 e 2005, vitórias por 1x0, ambas nos Aflitos.

Nos primeiros turnos de 2006 e 2022, empates por 1x1 e 0x0, respectivamente. Nos segundos turnos, triunfos por 2x0. O que ocorreu há 19 anos teve gosto especial.

Em 2006, nos Aflitos, o Náutico cravou o acesso à Série A ao vencer o Ituano, com gols de Capixaba e Felipe. O técnico alvirrubro era justamente o atual comandante do clube, Hélio dos Anjos, que agora tenta subir os pernambucanos para a Série B.

Cenários

Em terceiro lugar na Série C 2025, com 33 pontos, o Náutico ainda pode terminar na vice-liderança. Para isso, precisa vencer o Ituano e torcer para a Ponte Preta, atualmente em segundo, também com 33, não ganhar do Londrina, no Moisés Lucarelli.

Se o Timbu empatar, a vice-liderança só será assegurada caso a Ponte perca - empate da Macaca deixa o clube acima. Caso os alvirrubros saiam dos Aflitos derrotados, já não terão mais chances de ficar em segundo e correm o risco de cair até para a quinta posição, ficando atrás de Londrina (quarto) e São Bernardo (quinto), ambos com 30 pontos. Isso ocorrerá se eles ganharem seus respectivos compromissos, tirando a diferença no saldo de gols. O time de São Bernardo enfrenta o Floresta, no Domingão.

Jogos entre Náutico e Ituano

Náutico 1x0 Ituano - Série B 2004

Náutico 1x0 Ituano - Série B 2005

Ituano 1x1 Náutico - Série B 2006

Náutico 2x0 Ituano - Série B 2006

Ituano 0x0 Náutico - Série B 2022

Náutico 2x0 Ituano - Série B 2022

