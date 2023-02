Náutico nunca perdeu para o CRB pela Copa do Nordeste

A- A+

Prestes a encarar o CRB, no próximo sábado (4), nos Aflitos, pela Copa do Nordeste, o Náutico carrega uma vantagem histórica diante dos alagoanos no recorte envolvendo o torneio regional. Em cinco duelos pela competição, os pernambucanos nunca perderam para o adversário, com quatro vitórias e um empate.



O primeiro confronto entre os alvirrubros foi em 2001. Os pernambucanos ganharam por 1x0, no Rei Pelé. No estádio do adversário, o Timbu soma outros dois triunfos, em 2019 (2x1) e 2020 (3x2). Nos Aflitos, uma vitória por 3x2, em 2002, e um empate em 0x0, em 2010.





Uma vitória diante do CRB também pode fazer o Náutico ter o melhor início de Copa do Nordeste da história. O Timbu nunca venceu dois jogos seguidos na abertura da competição. No máximo, tinha somado um triunfo e um empate nas edições de 1997, 2001, 2014 e 2020.



Na edição 2023 do Nordestão, o Náutico estreou com vitória, por 1x0, diante do Atlético/BA, fora de casa. A equipe está no Grupo B, ao lado de Santa Cruz, CSA, Bahia, ABC, Sergipe, Campinense e Ceará.

Veja também

Futebol Qual canal vai passar Salgueiro x Santa Cruz? Confira escalações e saiba onde assistir