Futebol Náutico nunca venceu Londrina fora de casa; confira retrospecto Pernambucanos e paranaenses se enfrentam neste domingo (10), no Vitorino Dias, pela Série C

Mais do que ganhar de um adversário direto que está logo abaixo do clube na tabela de classificação, sair com os três pontos diante do Londrina, neste domingo (10), às 11h, no Vitorino Dias, pela Série C do Campeonato Brasileiro, colocará um ponto final em um tabu histórico. O Timbu nunca venceu o Tubarão atuando longe de Recife.





Ao todo, as equipes se enfrentaram 10 vezes com mando de campo do Londrina. Os donos da casa venceram seis vezes, com outros quatro duelos terminando em empate. O mais recente foi na última rodada da Série C do ano passado, com triunfo por 3x2 do Tubarão.

Quando o recorte passa para todos os jogos em geral, o cenário do Náutico continua desanimador. O Timbu não vence o Londrina há mais de 20 anos. O último triunfo foi por 5x0, no Recife, pela Série B de 2004.

O Náutico é o terceiro colocado da Série C, com 26 pontos. Mesma pontuação do Londrina, em quarto, mas levando desvantagem no saldo de gols (12x10). Se ganhar dos paranaenses, os pernambucanos poderão fechar a rodada na vice-liderança.

Para isso, além de um triunfo, o Náutico precisa torcer por um empate ou derrota da Ponte Preta, em segundo lugar, com 27 pontos. A equipe paulista enfrenta o Botafogo-PB, sábado (9), no Almeidão.

