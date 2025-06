Náutico nunca venceu o Bahia jogando como visitante; veja retrospecto

A- A+

O Náutico terá uma pausa na Série C do Campeonato Brasileiro para focar suas atenções na Copa do Nordeste. Neste sábado (7), na Arena Fonte Nova, o Timbu visita o Bahia, pela última rodada da fase de grupos. Jogo que vale a classificação dos alvirrubros à próxima fase da competição. Para isso, porém, os pernambucanos terão que acabar com um tabu histórico.

Ao longo de 24 jogos como visitante diante do Bahia, o Náutico nunca venceu o adversário. São sete empates e 17 triunfos dos baianos. Os únicos triunfos dos alvirrubros diante do Tricolor de Aço foram atuando em Pernambuco. O mais recente foi em 2018, na Arena de Pernambuco, por 1x0, pela primeira fase da Copa do Nordeste.

A última partida entre os clubes com mando do Bahia foi pelas quartas de final do Nordestão do ano passado. Na Arena Fonte Nova, o Náutico perdeu por 3x0. Os laterais Arnaldo e Luiz Paulo, os meias Marco Antônio e Patrick Allan, além do centroavante Paulo Sérgio são alguns dos remanescentes no elenco alvirrubro.

Na quarta posição do Grupo B, com oito pontos, o Náutico pode deixar o G4 que garante vaga ao mata-mata da Copa do Nordeste justamente se o Bahia perder para o Confiança, quarta (4), no Batistão, em jogo atrasado pela quinta rodada. Os sergipanos estão em quinto, com sete pontos. O Tricolor de Aço lidera a chave, com 13.

Premiação

Em caso de classificação para as quartas de final, o Náutico receberá R$ 550 mil. Apenas pela participação na competição, o Timbu já embolsou R$ 2 milhões.

