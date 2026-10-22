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futebol

Náutico nunca venceu o Juventude como visitante; confira retrospecto

Pernambucanos e gaúchos se enfrentam na segunda (26), no Alfredo Jaconi, pela Série B do Campeonato Brasileiro

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Lance de Juventude 0x0 Náutico, no Alfredo JaconiLance de Juventude 0x0 Náutico, no Alfredo Jaconi - Foto: Divulgação/Juventude

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Na luta para acabar de vez com o risco de rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico visita nesta segunda (26) o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 35ª rodada da Série B. Confronto que, além de valer três pontos valiosos ao Timbu, também pode encerrar um tabu histórico.

O Náutico nunca venceu o Juventude fora de casa. Ao todo, as equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias dos gaúchos e dois empates. Foram quatro gols dos mandantes e dois dos visitantes.

A sequência começa na Série A de 2007, com empate em 1x1, no Alfredo Jaconi. Wescley marcou para o Juventude e Sidny anotou o gol alvirrubro. Dez anos depois, pela Série B 2017, um empate em 0x0 no mesmo local.

O retorno do Náutico para enfrentar o Juventude em Caxias do Sul foi em 2019, pelas semifinais da Série C. O Timbu perdeu por 2x1. Gabriel Poveda e Eltinho balançaram as redes para os gaúchos. Os pernambucanos descontaram com Álvaro.

A partida mais recente foi ano seguinte, quando os clubes se encontraram na Série B após o acesso no ano anterior. Capixaba marcou o gol da vitória do Juventude por 1x0.

Retornos

Para o confronto de segunda, o técnico Bruno Pivetti terá o retorno de Jean Carlos, que cumpriu suspensão automática diante do Goiás. Já o goleiro Muriel e o zagueiro Léo Índio, fora da partida anterior por dores musculares, seguem com presença incerta.

O Náutico é o 14º colocado da Série B, com 43 pontos. O Juventude é o terceiro, com 61. Em caso de vitória, os gaúchos já garantem matematicamente a presença no G6 que vale o acesso à Série A. Enquanto isso, o Timbu pode praticamente confirmar a permanência na divisão se sair vencedor. A equipe também precisa secar o Avaí, em 17º, com 37 pontos. Nesta rodada, os catarinenses enfrentam o Botafogo-SP, na Ressacada.

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