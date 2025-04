A- A+

Futebol Náutico lança movimento "Energia do Acesso" para a disputa da Série C O pontapé inicial deste movimento acontecerá neste sábado (5), no Auditório da Arena de Pernambuco

O Náutico divulgou nesta quinta (3) uma ação que vai envolver todos os departamentos do clube, torcida, conselheiros, influenciadores e membros da imprensa. Trata-se do movimento "Energia do Acesso".

O pontapé inicial acontecerá neste sábado (5), no Auditório da Arena de Pernambuco, com um evento especialmente voltado para os funcionários e colaboradores do clube, incluindo todo o Departamento de Futebol.

Veja a programação:

8h30: Saída dos ônibus dos Aflitos e CT rumo à Arena de Pernambuco;

9h30 às 15h: Chegada, palavra do presidente, apresentação da Energia do Acesso,

sessão de palestras, almoço coletivo, conversa com o técnico Marquinhos Santos,

ação dos patrocinadores, além de brindes e sorteios;

16h: Culminância do evento com o jogo-treino Náutico x Central.



“Esta iniciativa é mais do que um evento; é um chamado para que todos se unam em uma

única energia, focada em superar desafios e voltarmos à Série B em 2026. A ‘Energia do

Acesso’ representa o espírito guerreiro do Náutico e a certeza de que, juntos, somos mais

fortes, dentro e fora de campo”

O movimento “Energia do Acesso” acontecerá até o final da temporada 2025, inclusive com várias ações no clube para os sócios e a torcida ao longo de toda a Série C.

Os patrocinadores que estarão ao Timbu na “Energia do Acesso” ao longo de toda a competição são: Esportes da Sorte, CIMED, Stanleys Hair, Turquesa, Casa do Pará, Frisabor, Armazém Jenipapo, Heineken, Ovos São Luís, Iquine, Cerpe, Bioface, Drogafonte, Mente e Vida, Pix das Estrelas, Unicesumar, Physicus, Lideri, Dragão e Triunfo Produções.

Missa e corte do bolo

Na segunda-feira (7), quando o Náutico completará 124 anos, a celebração seguirá com uma missa do Padre Davi Melo, Pároco da Matriz de São José, às 8h, no salão da sede social do clube, seguida do tradicional corte do bolo e de um café da manhã comemorativo, que será aberto para todos os alvirrubros, sejam sócios ou não-sócios.

Veja também